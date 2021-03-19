Депутата в Приангарье обвинили в нападении на полицейских

Депутата в Иркутской области обвинили в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Пьяный избранник напал на сотрудников МВД в отделе, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в конце февраля пьяного мужчину доставили в отдел полиции «Киренский». Он вел себя неадекватно, напал на полицейских и нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения. Позже следствие установило, что пьяным дебоширом оказался депутат Думы Киренского муниципального района.

Речь может идти о председателе комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике думы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей, или пять лет лишения свободы.