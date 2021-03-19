НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Депутата в Приангарье обвинили в нападении на полицейских

Источник:
Sibnet.ru
187 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутата в Иркутской области обвинили в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Пьяный избранник напал на сотрудников МВД в отделе, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в конце февраля пьяного мужчину доставили в отдел полиции «Киренский». Он вел себя неадекватно, напал на полицейских и нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения. Позже следствие установило, что пьяным дебоширом оказался депутат Думы Киренского муниципального района.

Речь может идти о председателе комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике думы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей, или пять лет лишения свободы.

Еще по теме
Задержана партия поддельной вакцины «Спутник V»
Мошенники стали обманывать россиян под видом лотереи
СК проверил показания ангарского маньяка на месте убийств
Сибирячка расфасовала любимого по пакетам и спрятала в холодильник
смотреть все
Иркутск #Криминал #Местная власть
Домострой
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Все статьи
Картина дня
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
Псаки рассказала о «толстой коже» Путина
Экзамен на водительские права изменится с 1 апреля
Социологи узнали о небывалом счастье россиян
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Женщина передумала уезжать из проданной квартиры
Сибирь 19.03.2021 13:54
Плюсовые температуры ожидаются в выходные в Новосибирске
Сибирь 19.03.2021 13:16
Депутата в Приангарье обвинили в нападении на полицейских
Сибирь 19.03.2021 13:10
Загадочные отверстия появились во льду Байкала
Сибирь 19.03.2021 11:57
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3174
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
2995
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
2713
Британию встревожил результат прямого военного конфликта с Россией
2642
Обсуждение (1)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)

pepelmetal

сша сами не могут нормальную вакцину сделать, остаётся только всеми способами дискредитировать Спутник...
Sibnet.Ru