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Якутский хоррор «Черный снег» вышел эксклюзивно в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Жуткий фильм про дальнобойщика из Якутии, который никого не оставит равнодушным, вышел эксклюзивно в видеосервисе Wink.

В центре сюжета — дальнобойщик Гоша. Персонаж настолько отрицательный, что кажется, сопереживать ему невозможно. Но когда посреди бескрайних северных просторов он застрянет под своей фурой, оставаться равнодушным уже никто не сможет.

Фильм снял режиссер Степан Бурнашев. «Черный снег» — «127 часов» по-якутски. В нем тоже герой остается наедине с собой и пытается выжить в экстремальных условиях.

Драму «Черный снег» можно посмотреть в видеосервисе Wink в подписке «Премиум» или купить отдельно. В стандартном качестве фильм стоит 299 рублей, в высоком — 349 рублей.

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