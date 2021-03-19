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Глава UFC отправил Хабиба на пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, заявил глава организации Дэйна Уайт.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в Twitter.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

Всего в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках.

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