Загадочные отверстия появились во льду Байкала

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии сфотографировали отверстия, появившиеся во льду Байкала. Выглядит это так, словно сильное животное пробило лед из глубин озера, но это явление имеет научное объяснение, сообщила пресс-служба заповедника.

Специалисты сфотографировали в бухте Ая на Байкале странные отверстия во льду в нескольких. Выглядят они так, словно лед сломали не с поверхности, а из-под воды.

«Со стороны выглядит, словно некое древнее и сильное животное пробило лед и вышло из глубин озера», — написали специалисты.

Однако, отмечают специалисты, этому явлению есть вполне прозаичное объяснение. Лед ломали не загадочные исполины, живущие на дне, а обычные камни. «Во время замерзания уровень Байкала был выше, к весне вода ушла, лед опустился на пробившие его камни, образовав кротовые норы», — объяснила пресс-служба.

Ранее сотрудники заповедника сфотографировали еще одно загадочное явление на озере — байкальский мираж.