Мэр Кемерова купил Toyota Land Cruiser

Глава Кемерова Илья Середюк заработал 2,9 миллиона рублей в 2020 году и приобрел автомобиль — Toyota Land Cruiser 150, следует из декларации, опубликованной на портале мэрии.

Середюк заработал 2,95 миллиона рублей — примерно столько же, как и годом ранее. Как и в предыдущие годы, у мэра в долевой собственности имеется садовый участок площадью и нежилое здание. Совместно с супругой они по-прежнему владеют земельным участком, жилым домом площадью 192 квадратных метра и квартирой площадью 173 квадратных метра.

Из нового в декларации — автомобиль Toyota Land Cruiser 150. Жена Середюка по-прежнему владеет автомобилем BMW X3 xDrive 201, снегоходом Skandic SUV 600 и прицепом. В ее индивидуальной собственности находится нежилое здание и нежилое помещение. За год она заработала 2,6 миллиона рублей.

Середюк возглавляет Кемерово с 2016 года.