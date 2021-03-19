Алан Бадоев снял клип в виртуальном мире для Барских и Zivert

Артисты Zivert и Макс Барских объединились в дуэт в новой песне «Bestseller». Клип на трек снял режиссер Алан Бадоев, перенесший музыкантов в виртуальный мир.

Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

Алан Бадоев ранее писал в Instagram, что Zivert и Макс Барских — два его любимых поп-исполнителя, назвав их союз неимоверным.

На создание дуэта Zivert & Барских потребовался год. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.

«Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет «силиконовая долина», искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира», — говорится в описании клипа «Bestseller».