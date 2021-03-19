НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алан Бадоев снял клип в виртуальном мире для Барских и Zivert

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Фото: © кадр из видео

Артисты Zivert и Макс Барских объединились в дуэт в новой песне «Bestseller». Клип на трек снял режиссер Алан Бадоев, перенесший музыкантов в виртуальный мир.

Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

Алан Бадоев ранее писал в Instagram, что Zivert и Макс Барских — два его любимых поп-исполнителя, назвав их союз неимоверным.

На создание дуэта Zivert & Барских потребовался год. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.

«Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хэппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет «силиконовая долина», искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира», — говорится в описании клипа «Bestseller».

Еще по теме
Мари Краймбрери выпустила альбом с откровениями о своей жизни
Следователи проверят песню Манижи для «Евровидения»
Группа «Кино» выпустила альбом и фильм-концерт
Наталья Орейро выпустила русский клип про конец пандемии
смотреть все
Культгид #Музыка
Домострой
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Все статьи
Картина дня
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
Псаки рассказала о «толстой коже» Путина
Экзамен на водительские права изменится с 1 апреля
Социологи узнали о небывалом счастье россиян
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Женщина передумала уезжать из проданной квартиры
Сибирь 19.03.2021 13:54
Плюсовые температуры ожидаются в выходные в Новосибирске
Сибирь 19.03.2021 13:16
Депутата в Приангарье обвинили в нападении на полицейских
Сибирь 19.03.2021 13:10
Загадочные отверстия появились во льду Байкала
Сибирь 19.03.2021 11:57
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3174
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
2995
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
2713
Британию встревожил результат прямого военного конфликта с Россией
2642
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
48
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
25
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
22
Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе
22
Российскую артиллерию признали самой точной в мире
22
Председатель Госдумы предложил изучать Путина
Sibnet.Ru