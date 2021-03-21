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Нарколог указал на опасный способ употребления алкоголя

Источник:
радио Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Сладкой газировкой запивать спиртное напитки нельзя, такие жидкости только навредят — для этого лучше использовать другие напитки, посоветовал психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Запивать алкоголь можно и даже нужно, уточнил нарколог. «После употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или одного глотка надо сделать один глоток другой жидкости», — сказал нарколог в интервью радио Sputnik.

Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций, пояснил врач.

Он рекомендует использовать для этого простую воду или добавлять в напиток лед. «Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда», — сказал нарколог в интервью радио Sputnik.

Запивая алкоголь сладкой газировкой можно только усилить опьянение, продлить его и вызвать головную боль, подчеркнул Казанцев.

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