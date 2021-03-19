Девушка из Новосибирска набила тату «Снега по локоть»

Девушка из Новосибирска сделала себе татуировку, посвященную проблеме уборки снега в городе, на руке ей набили надпись «Снега по локоть».

Тату-студия «ЕБШ» сделала эскиз татуировки после скандального видео блогера Ильи Варламова про плохую уборку снега в Новосибирске. Эскиз опубликовали в Stories Instagram студии и предложили набить желающему бесплатно. В итоге обладательницей татуировки стала молодая девушка.

В декабре тату-студия «ЕБШ» сделала эскиз татуировки виде фаллического катка с коньками и надписью «Боже, спасибо, я из Новосиба». И также набила бесплатно первому откликнувшемуся человеку.