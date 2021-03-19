Группу болгарских госслужащих задержали за шпионаж на Россию

Болгарские спецслужбы задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России, среди которых есть госслужащие, имеющие доступ к государственной тайне, сообщают местные СМИ.

Агенты государственного агентства национальной безопасности Болгарии провели секретную операцию по задержанию группы лиц. Эти люди подозреваются шпионаже в пользу России, приводит «Интерфакс» материал телеканала BNT.

По данным источников телеканала, по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет.

Источники издания «24 часа» сообщили, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.