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Группу болгарских госслужащих задержали за шпионаж на Россию

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © U.S. Marshals Service

Болгарские спецслужбы задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России, среди которых есть госслужащие, имеющие доступ к государственной тайне, сообщают местные СМИ.

Агенты государственного агентства национальной безопасности Болгарии провели секретную операцию по задержанию группы лиц. Эти люди подозреваются шпионаже в пользу России, приводит «Интерфакс» материал телеканала BNT.

По данным источников телеканала, по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет.

Источники издания «24 часа» сообщили, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.

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