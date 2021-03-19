Сыгравший Чикатило Нагиев грубо высказался о своей роли

Актер Дмитрий Нагиев перевоплотился в маньяка в новом сериале «Чикатило», до премьеры исполнителя главной роли держали в секрете.

«Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал», — приводят слова Дмитрия Нагиева в пресс-службе видеосервиса Окко, где вышел проект.

Восьмисерийный детектив вышел на видеосервисе 18 марта. Он рассказывает о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений.

В реальности серийный убийца Андрей Чикатило с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек преимущественно в Ростовской области, а также в других регионах РСФСР, в Узбекистане и предположительно на Украине.

В большинстве случаев Чикатило под разными предлогами заманивал своих жертв в безлюдные места, где наносил им многочисленные телесные повреждения. Андрей Чикатило был признан вменяемым, приговорен к смертной казни и расстрелян в Новочеркасской тюрьме.