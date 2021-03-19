Омский СК проверит информацию об избиении школьника указкой

Следователи в Омской области проверяют информацию об избиении ученика во время урока и после занятий. В социальных сетях пожаловались, что мальчика бил сначала учитель, потом одноклассники, сообщило региональное СУ СК России.

В четверг в социальных сетях появилась информация, что учительница школы в селе Усть-Заостровка несколько раз ударила ученика указкой по рукам и ногам, а затем грязной тряпкой. После этого, указал автор поста в группе «Инцидент Омск», женщина якобы предложила другим ученикам разобраться с пострадавшим учеником «после уроков за школой», и одноклассники избили мальчика.

Региональный Следственный комитет начал проверку информации. Специалисты установят тяжесть вреда, причиненного ребенку, а также причины инцидента. После проверки, действиям учителя дадут правовую оценку.

Областной Минобраз сообщил, что во время внутренней проверки информация об избиении ребенка не подтвердилась. Комиссия выяснила, что ни учитель, ни одноклассник не били школьника. Но специалисты установили, что учитель кричала на мальчика и «морально воздействовала» на него.

По информации Минобраза, у мальчика есть отклонения в поведении, он находится на внутришкольном контроле, с ним занимается социальный педагог. Учитель, заменявшая основного педагога, к сожалению, не смогла найти подход к ребенку. Женщине вынесли дисциплинарное взыскание.