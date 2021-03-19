ВМФ России получит до конца года один «Борей» и два «Ясеня»

Военно-морской флот России в 2021 году получит один подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А и две атомные подлодки проекты 885М, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" — "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" — "Казань" и "Новосибирск"», — сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда».

Основное вооружение «Борей-А» — 16 баллистических ракет «Булава». Ударное оружие субмарин проекта «Ясень» — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Евменов также сообщил, что срок эксплуатации атомных подводных лодок проектов 971 («Щука-Б") и 949А («Антей») будет увеличен в два раза.

Атомные подлодки проекта 971 вооружены торпедно-ракетным комплексом, приспособленным для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами. Главное вооружение крейсеров проекта 949А — 24 пусковые установки крылатых ракет «Гранит».