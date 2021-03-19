МИД России ответил на угрозы японских политиков

Угрозы в адрес России со стороны японских политиков способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее один из бывших японских дипломатов предложил «продемонстрировать способность Японии заблокировать проливы Лаперуза и Сангарский», через которые идет связь Курильских островов с материком.

«Мы рассматриваем такие призывы... с попыткой запугать, которые к тому же подаются как тактическое средство на переговорах по проблеме мирного договора, как не вызывающие ничего, кроме сожаления», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что «подобные подходы способны лишь завести двусторонний диалог в тупик, но они не в силах изменить реальность — суверенитет России над южными Курильскими островами неоспорим».