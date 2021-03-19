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Рухнули цены на нефть

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на нефть на мировом рынке снижаются пятый день подряд из-за растущих опасений по поводу роста числа случаев COVID-19 в Европе и укрепления доллара.

Мировые цены на нефть упали почти на 9%, свидетельствуют данные торгов. Впервые с 11 февраля стоимость североморской смеси Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель.

Некоторые аналитики связывают резкое падение цен на черное золото также с напряженностью в российско-американских отношениях.

«США угрожают России санкциями. Один из способов ответа России — нацеливание на производство сланца, чтобы наполнить рынок нефтью», — сказал РИА Новости стратег RJO Futures Филлип Штрайбле.

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