Рухнули цены на нефть

Цены на нефть на мировом рынке снижаются пятый день подряд из-за растущих опасений по поводу роста числа случаев COVID-19 в Европе и укрепления доллара.

Мировые цены на нефть упали почти на 9%, свидетельствуют данные торгов. Впервые с 11 февраля стоимость североморской смеси Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель.

Некоторые аналитики связывают резкое падение цен на черное золото также с напряженностью в российско-американских отношениях.

«США угрожают России санкциями. Один из способов ответа России — нацеливание на производство сланца, чтобы наполнить рынок нефтью», — сказал РИА Новости стратег RJO Futures Филлип Штрайбле.