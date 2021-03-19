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Социологи узнали о небывалом счастье россиян

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство россиян (80%) чувствуют себя счастливыми, при этом 36%  полностью уверенны в этом чувстве, таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ к Международному дню счастья.

Среди основных причин, способствующих ощущению счастья, опрошенные назвали наличие семьи и ее благополучие (26%), здоровье (25%), детей (21%), хорошую работу (17%). Роль общей удовлетворенности жизнью отметили 12%.

В большей степени оптимистично настроены респонденты с хорошим достатком: 93% из них заявили, что чувствуют себя счастливыми, а также с высшим полным или неполным образованием 85%, приводит ТАСС результаты опроса.

Не ощущают себя счастливыми 16% опрошенных. Они объяснили это плохим положением дел в стране (10%), нехваткой денег (9%), маленькой зарплатой (6%), а также безработицей, низкими пенсиями, высокими ценами и проблемами в семье (по 4%).

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