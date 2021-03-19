Псаки рассказала о «толстой коже» Путина

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки считает, что российский лидер Владимир Путин вряд ли поддается обидам.

«Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», — приводит РИА Новости слова Псаки, сказанные ей в эфире американского телевидения.

Байден накануне оскорбил Путина. На вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», ответил, что считает. Он также отметил, что Путин «ответит» за «вмешательство в американские выборы».

Псаки заявила, что Байден не раскаивается в сказанном. Президент США «не будет сдерживаться» в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках, отметила она.

Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и указав, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— напомнил президент детскую поговорку.