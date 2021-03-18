Путин предложил Байдену подискутировать онлайн

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что такая дискуссия была бы интересна и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — подчеркнул он.

Путин заявил, что даст поручение МИД проработать соответствующий вопрос, а также подчеркнул, что готов к таким контактам в ближайшее время — «либо завтра, либо в понедельник».

Президент США Джо Байден ранее утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. После этого Россия отозвала посла из Вашингтона для консультаций, а Путин процитировал детскую дразнилку: «Кто как обзывается, тот так и называется».