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Путин предложил Байдену подискутировать онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что такая дискуссия была бы интересна и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — подчеркнул он.

Путин заявил, что даст поручение МИД проработать соответствующий вопрос, а также подчеркнул, что готов к таким контактам в ближайшее время — «либо завтра, либо в понедельник».

Президент США Джо Байден ранее утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. После этого Россия отозвала посла из Вашингтона для консультаций, а Путин процитировал детскую дразнилку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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Топ комментариев

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)

DYNAMO7294

Кто поднял пенсионный возраст и сделал своих друзей долларовыми миллионерами?!))))

Uynachalnica

Цитата«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», — отметил Путин...

jeryakob

никогда так плохо не жили россияне, как при байдене ..(с)
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