Суд оставил Сафронова под стражей

Мосгорсуд в четверг признал законным решение суда первой инстанции о продлении ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову на срок до 7 мая.

«Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока содержания под стражей Сафронова и постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты Сафронова — без удовлетворения», — цитирует решение суда ТАСС.

Адвокат Иван Павлов заявил, что следователи интерпретировали встречу его подзащитного с коллегой-журналистом как акт вербовки, а их переписку в интернете — как получение Сафроновым разведывательного задания.

Ранее Сафонов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что его знакомый из Чехии журналист Мартин Лариш некоторое время назад попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и он согласился.

Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал статьи. Факт получения разведывательных заданий от Лариша Сафронов категорически отрицал.

По версии следствия, Сафронов работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку. Следователи полагают, что Сафронова завербовали в 2012 году.