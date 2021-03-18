Следователи проверят песню Манижи для «Евровидения»

Следственный комитет России рассмотрит жалобу на песню российской участницы музыкального конкурса «Евровидение» Манижи Сангин под названием «Русская женщина», сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее общественная организация «Ветеранские вести» опубликовала открытое обращение председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой пресечь распространение композиции и возбудить уголовное дело.

«В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке»,— говорится в сообщении.

В ходе национального отбора, который прошел в эфире «Первого канала» 8 марта, представителем России на конкурсе «Евровидение-2021» была названа певица таджикского происхождения Манижа. Она поедет на конкурс с песней «Russian Woman».