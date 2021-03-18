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Следователи проверят песню Манижи для «Евровидения»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Следственный комитет России рассмотрит жалобу на песню российской участницы музыкального конкурса «Евровидение» Манижи Сангин под названием «Русская женщина», сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее общественная организация «Ветеранские вести» опубликовала открытое обращение председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой пресечь распространение композиции и возбудить уголовное дело.

«В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке»,— говорится в сообщении.

В ходе национального отбора, который прошел в эфире «Первого канала» 8 марта, представителем России на конкурсе «Евровидение-2021» была названа певица таджикского происхождения Манижа. Она поедет на конкурс с песней «Russian Woman».

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Топ комментариев

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)

DYNAMO7294

Кто поднял пенсионный возраст и сделал своих друзей долларовыми миллионерами?!))))

Uynachalnica

Цитата«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», — отметил Путин...

jeryakob

никогда так плохо не жили россияне, как при байдене ..(с)
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