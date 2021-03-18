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Новая почта Яндекса предложит адрес с красивым доменом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Яндекс расширил функциональность универсального сервиса «Почта 360», предложив пользователям выбирать любой домен для личной почты, а не только yandex.ru.

Завести адрес со своим доменом можно в настройках сервиса. Потребуется указать свой номер телефона и придумать свободное доменное имя, например, alex@design-kukhni.ru. Через несколько часов пользователь получит новый адрес.

«Многие используют почту для рабочих целей, поэтому им может быть полезен адрес на своем домене. Такие адреса обычно вызывают больше доверия и солиднее выглядят», — пояснил нововведение руководитель «Почты 360» Владимир Русинов.

Услуга доступна в рамках подписки, для этого потребуется «улучшить» базовый аккаунт, нажав соответствующую кнопку. Красивый адрес станет доступен по подписке «Премиум 1000», которая обойдется в 299 рублей в месяц.

Яндекс запустил «Почту 360» в конце сентября 2020 года. Он представляет собой набор сервисов, объединенных общим интерфейсом. Кроме почты, пользователю доступны «Яндекс.Диск», «Яндекс.Календарь», «Яндекс.Телемост», «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Заметки».

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