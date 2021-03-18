Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?

Беспрецедентный скандал грянул в российско-американских отношениях — после интервью президента США Джо Байдена Москва впервые отозвала для консультаций посла Анатолия Антонова, а Владимир Путин ответил коллеге из Вашингтона двусмысленным пожеланием. Что означает грубое нарушение дипломатического этикета, каких санкций стоит ожидать и насколько реален полный разрыв между Москвой и Вашингтоном?

Байден находится у власти почти два месяца, первые шаги новой американской администрации в отношениях с Россией выглядели логичными и успокаивающими — например, президент США продлил Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Но после внезапного политического оскорбления диалог между странами кажется невозможным.

Как президенты поссорились

Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», и заодно пригрозил Москве «расплатой» за вмешательство в президентские выборы 2020 года, которое было якобы направлено на дискредитацию команды нынешнего главы Белого дома.

Тема предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2020 года всплыла из-за публикации доклада национальной разведки США, в котором утверждалось, что Москва пыталась помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. При этом документ не содержал никаких доказательств обвинений.

С дипломатической точки зрения назвать лидера другой страны «убийцей» — самый настоящий вызов, за которым может последовать полноценный разрыв отношений. Москва пока выбрала осторожный вариант реагирования, отозвав из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова, чтобы «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

«В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос журналистов, можно ли назвать приглашение посла для консультаций беспрецедентным шагом.

Президент России Владимир Путин ответил американскому коллеге двусмысленно. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— прокомментировал грубое нарушение дипломатического этикета российский лидер, пожелав при этом американскому лидеру «здоровья».

«В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало», — намекнул российский президент.

США «накажут» Россию за выборы?

Байден своими «очень плохими» высказываниями показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией, поэтому Кремль будет исходить именно из этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такого не было в истории», — отметил он, подтвердив негативное влияние интервью на двусторонние отношения России и США.

Международные эксперты уверены, что жесткие высказывания главы Белого дома — не оговорка или ошибка, а недвусмысленный сигнал американским элитам и заодно Кремлю, который предваряет новый раунд антироссийских санкций со стороны США. На фоне принятого решения «наказать Россию» демонстративное поведение Байдена легко объяснимо.

Так, информационные агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на собственные источники утверждают, что американские санкции будут введены уже на следующей неделе и впервые затронут высшее российское руководство. Под меры «за вмешательство в американские выборы» могут попасть не только силовики, но члены правительства, банкиры, люди из близкого окружения Путина.

Министерство торговли США в среду также заявило о подготовке новых санкций в отношении России по «делу Навального». Ведомство сослалось на Закон о химическом и бактериологическом оружии 1991 года, который якобы нарушила Москва. Предполагается, что такие меры затронут оборонную сферу и технологии двойного назначения.

Впрочем, «ассортимент» доступных для США санкций серьезно ограничен, ведь против России уже действует множество ограничительных мер по самым разным поводам. Из-за взаимных интересов в оборонной сфере отношения Москвы и Вашингтона вряд ли ожидает полный разрыв. Но виртуальная температура диалога после высказываний Байдена явно упала «ниже нуля».

Для России очередной виток санкционной войны может означать окончательный переход на существование в режиме «осажденной крепости». Политологи прогнозируют, что экономическая и политическая изоляция Москвы только усилится, а российские власти в условиях «военного положения» продолжат закручивание законодательных гаек в стране.