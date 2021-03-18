Yandex Pay: в чем фишка новой платежной системы

Российский IT-гигант пошел по пути заокеанских лидеров отрасли Google и Apple и создал собственную платежную систему Yandex Pay. Новый сервис обезопасит пользователей «Яндекса» от мошенников, заверили в компании.

Для оплаты покупки в интернете нужно вводить номер банковской карты, срок ее действия, им владельца и трехзначный CVC-код. А если сайт оказался сомнительным? Тогда велика вероятность, что данные окажутся в распоряжении у мошенников.

Платежная система избавляет от этого риска. Для того чтобы воспользоваться сервисом, владельцу аккаунта необходимо привязать к нему банковскую карту. После этого платежные данные не придется каждый раз вводить заново — они будут подтягиваться с «Яндекса».

К одному аккаунту в «Яндексе» можно привязать несколько банковских карт. При совершении оплаты пользователь сможет выбрать нужную, и деньги будут списаны именно с нее. Сервис поддерживает все три действующие в России системы — зарубежные Visa и MasterCard и отечественную «Мир».

Правила безопасности

Данные с банковской карты в зашифрованном виде хранятся в аккаунте пользователя. Этот исключает доступ к ним со стороны мошенников, отметили в компании.

«Яндекс» призвал пользователей позаботиться о дополнительной защите своего профиля. Его нужно дополнить секретным вопросом, привязать дополнительный e-mail и номер телефона. Это минимизирует риск взлома.

На запуске Yandex Pay имеет ряд ограничений. Позднее их снимут. На первом этапе сервис будет работать только на сайтах, но в дальнейшем через него можно будет расплачиваться также в мобильных приложениях и в офлайне.

Сейчас на российском рынке работает несколько аналогичных платежных систем. С 2016 года работает Samsung Pay. Этот сервис позволяет делать платежи со своих устройств с NFC. С тоже года действует его полный аналог Apple Pay. В 2017 году в стране был запущен Google Pay на смартфонах с Android.

С 2019 года в России стал работать полностью отечественный платежный сервис, базирующийся на платежной системе «Мир», — Mir Pay.