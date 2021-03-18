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Путин ответил Байдену двусмысленным пожеланием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал интервью своего американского коллеги Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России «убийцей».

«Кто как обзывается, тот так и называется»,— сказал Путин во время видеоконференции с общественностью Крыма и Севастополя, пожелав при этом американскому лидеру «здоровья без иронии и без шуток».

Он напомнил, что действительно знает Байдена лично и подтвердил, что Москва намерена сотрудничать с Вашингтоном на своих условиях. По словам Путина, Россия всегда будет отстаивать собственные интересы.

«В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало», — отметил президент.

Джо Байден ранее в интервью телеканалу обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей». После заявлений президента США МИД РФ сообщил, что отзывает посла в Вашингтоне для консультаций.

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