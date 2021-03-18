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Власти Москвы потребовали отменить ненаказуемые +20 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снизить нештрафуемое превышение скорости с 20 до 10 километров во всех городах России потребовали власти Москвы после того, как автомобиль влетел в людей на остановке, сообщается в Telegram-канале местного дептранса.

«Около 60% всех нарушений приходится на превышение скорости — основная причина, по которой происходят смертельные ДТП. Чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Поэтому во всех российских городах нештрафуемый порог превышения скорости должен быть снижен с 20 до 10 километров в час — это важный залог безопасности как водителей, пассажиров и пешеходов», — говорится в сообщении.

Поводом стало ДТП на улице Стромынка: девушка за рулем Mini Cooper не справилась с управлением и въехала в автобус, высаживающий людей на остановке. Водителя автомобиля госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребра, разрыв селезенки. У двух пешеходов сотрясение головного мозга, переломы рук и ног.

По данным дептранса, скорость автомобиля была 73 километра в час, хотя на участке действует стандартное ограничение для города — 60 километров в час.

Отмена ненаказуемых +20 километров в час обсуждается последние несколько лет. Пока МВД и ГИБДД не поддерживают эту идею.

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