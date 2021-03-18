СК проверит информацию о нападении собаки на мальчика в Новосибирске

Следователи проверят информацию о нападении собаки в подъезде, при этом собаку вела домой хозяйка с прогулки, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По сообщениям СМИ, в подъезде жилого дома на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака. Из сообщения следует, что вечером 16 марта мальчик пошел на улицу, чтобы выгулять своего щенка.

На первом этаже подъезда он столкнулся с жительницей дома, которая как раз возвращалась с прогулки со своим псом. Собака была без намордника, и животное накинулось на мальчика, повалило его на пол и зубами вцепилось в ногу.

Агрессивный пес был на поводке, однако его хозяйка не смогла оттащить его от ребенка. Своими силами мальчик смог вырваться из пасти собаки. Момент нападения запечатлен на видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в подъезде. После происшествия родителям пострадавшего мальчика пришлось обратиться в травмпункт, где ребенку зашили раны. Следователи проводят проверку.