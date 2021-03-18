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СК проверит информацию о нападении собаки на мальчика в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проверят информацию о нападении собаки в подъезде, при этом собаку вела домой хозяйка с прогулки, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По сообщениям СМИ, в подъезде жилого дома на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака. Из сообщения следует, что вечером 16 марта мальчик пошел на улицу, чтобы выгулять своего щенка.

На первом этаже подъезда он столкнулся с жительницей дома, которая как раз возвращалась с прогулки со своим псом. Собака была без намордника, и животное накинулось на мальчика, повалило его на пол и зубами вцепилось в ногу.

Агрессивный пес был на поводке, однако его хозяйка не смогла оттащить его от ребенка. Своими силами мальчик смог вырваться из пасти собаки. Момент нападения запечатлен на видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в подъезде. После происшествия родителям пострадавшего мальчика пришлось обратиться в травмпункт, где ребенку зашили раны. Следователи проводят проверку.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?

Удавиков

что хорошо володин освоил за время работы в чиновниках, так это лизать

Fazar

Вспомним манифест ЕР от 2002 года и потом ничего для народа, - все для жуликов..........
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