Россия испытает в космосе ионные двигатели

Исследовательский центр имени Келдыша рассчитывает провести летные испытания первых российских ионных двигателей в 2025-2030 годах, сообщила пресс-служба предприятия.

Ионный двигатель — один из типов электроракетных двигателей. Принцип работы основан на создании реактивной тяги на основе ионизированного газа, разгоняемого до высоких скоростей в электрическом поле.

«Надеемся, что мы облетаем наши изделия в 2025-2030 годах», — сказали ТАСС в Центре Келдыша, уточнив, что конкретный способ проведения летных испытаний обсуждается.

Двигатели малой мощности будут использоваться в низкоорбитальных малых космических аппаратах, высокой мощности — в тяжелых транспортных системах.