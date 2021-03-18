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Россия испытает в космосе ионные двигатели

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA

Исследовательский центр имени Келдыша рассчитывает провести летные испытания первых российских ионных двигателей в 2025-2030 годах, сообщила пресс-служба предприятия.

Ионный двигатель — один из типов электроракетных двигателей. Принцип работы основан на создании реактивной тяги на основе ионизированного газа, разгоняемого до высоких скоростей в электрическом поле.

«Надеемся, что мы облетаем наши изделия в 2025-2030 годах», — сказали ТАСС в Центре Келдыша, уточнив, что конкретный способ проведения летных испытаний обсуждается.

Двигатели малой мощности будут использоваться в низкоорбитальных малых космических аппаратах, высокой мощности — в тяжелых транспортных системах.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?

Удавиков

что хорошо володин освоил за время работы в чиновниках, так это лизать

Fazar

Вспомним манифест ЕР от 2002 года и потом ничего для народа, - все для жуликов..........
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