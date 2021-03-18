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Новые эпизоды «Девяностых» расскажут о президентских выборах 1996 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Три новые серии проекта журналиста Сергея Минаева «Девяностые» будут посвящены событию постсоветской России, произошедшему 25 лет назад — президентским выборам 1996 года.

Во время работы над новыми сериями было взято более 30 интервью у непосредственных участников событий, среди которых Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Впервые политики, экономисты, политтехнологи, принимавшие участие в предвыборной гонке как со стороны команды Ельцина, так и со стороны других кандидатов, расскажут сенсационные подробности о том, как финансировалась кампания и какие технологии применялись для борьбы за голоса избирателей.

«Есть события, которые меняют ход истории. Выборы 1996 года — как раз из таких. Мне повезло наблюдать их дважды: один раз в качестве участника, второй раз — при создании этого фильма», — рассказал автор проекта Сергей Минаев.

Проект «Девяностые»вышел в онлайн-сервисах more.tv и Wink в начале января. Первые два эпизода рассказали историю выхода альбома «Морская» группы «Мумий Тролль». Премьера первой из трех серий о выборах 1996 года состоится 19 марта.

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