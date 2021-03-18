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Мошенники стали обманывать россиян под видом лотереи

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники усовершенствовали классический способ обмана россиян с обещанием финансовой выгоды. Теперь они стали представляться сотрудниками лотерейных организаций.

Представитель крупнейшего распространителя лотерейных билетов «Столото» рассказал, что в Сети существует несколько тысяч мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи.

«Чтобы вы не стали жертвой мошенников, "Столото" рекомендует пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов», — приводи РИА Новости слова представителя

В данном случае мошенники рассылают подложные электронные письма с просьбой ввести личные данные на мошенническом сайте. Потом выигрыш якобы должен «поступить» на карту.

«Любые сайты, где замешана передача данных, особенно финансовых, например платежной карты, — это довольно легкая схема для мошенников», — пояснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

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