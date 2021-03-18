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Режиссер Эмир Кустурица приедет на Шукшинские дни на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Victor Dmitriev / CC BY-SA 3.0

Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетит Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае в рамках проведения Шукшинских дней на Алтае. В прошлом году его визит сорвала пандемия, сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Режиссер уже подтвердил свою готовность посетить регион. Министр добавила, что в рамках фестиваля планируется проведение традиционных массовых мероприятий, в том числе на горе Пикет в селе Сростки, возле памятника Шукшину в Барнауле, в планах и традиционная красная дорожка у краевого театра драмы, по которой обычно проходят звезды театра и кино.

Однако формат проведения тех из них, что предполагают большое скопление людей, будет уточнен ближе к событию. Он будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

В то же время предполагается, что мероприятия фестиваля на закрытых площадках состоятся обязательно. Речь идет о Шукшинском кинофестивале, на который и приедет Эмир Кустурица, а также литературные встречи и музейные проекты.

В этом году Шукшинские дни на Алтае пройдут с 20 по 24 июля. Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. 

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?

Удавиков

что хорошо володин освоил за время работы в чиновниках, так это лизать

Fazar

Вспомним манифест ЕР от 2002 года и потом ничего для народа, - все для жуликов..........
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