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Пьющая мать и двое детей погибли в пожаре в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Туве

Пьющая мать и двое детей, а также неизвестный погибли во время пожара в частном доме в Туве, женщине недавно вернули детей, которых забирали в цент соцпомощи, сообщает СУ СК РФ по Туве.

В ночь на 18 марта произошел пожар частного дома, в котором проживала 29-летняя местная жительница с двумя детьми трех и пяти лет. Четыре тела, в том числе хозяйки дома и ее двух детей, с термическими ожогами были обнаружены при тушении пожара. Личность четвертого погибшего устанавливается.

С марта 2020 года женщина состояла на профилактическом учете ПДН УМВД РФ по Кызылу из-за злоупотребления алкоголем. Они неоднократно помещались в центр социальной помощи семье и детям из-за опасного положения. 

Но 20 февраля решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии Кызыла дети были переданы их матери. Согласно показаниям соседей, женщина с 15 февраля по 18 марта выпивала.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

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