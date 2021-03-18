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Российские дипломаты заявили об угрозе обрушения отношений с США

Источник:
РИА Новости
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Фото: Bold Frontiers / Attribution License

Отдельные непродуманные заявления американских лидеров ставят под угрозу обрушения отношения России и Соединенных Шатов, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News оскорбил российского лидера Владимира Путина. Журналист попросил уточнить Байдена, считает ли он Путина убийцей. Глава Белого дома немного замешкался перед ответом, но затем сказал: «Я считаю».

МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации. «Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что «сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя приглашение Анатолия Антонова на консультации в Москву, заявила, что не припомнит такой ситуации.


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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?

Удавиков

что хорошо володин освоил за время работы в чиновниках, так это лизать

Fazar

Вспомним манифест ЕР от 2002 года и потом ничего для народа, - все для жуликов..........
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