Российские дипломаты заявили об угрозе обрушения отношений с США

Отдельные непродуманные заявления американских лидеров ставят под угрозу обрушения отношения России и Соединенных Шатов, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News оскорбил российского лидера Владимира Путина. Журналист попросил уточнить Байдена, считает ли он Путина убийцей. Глава Белого дома немного замешкался перед ответом, но затем сказал: «Я считаю».

МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации. «Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что «сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя приглашение Анатолия Антонова на консультации в Москву, заявила, что не припомнит такой ситуации.