Команду «Формулы-1» с Мазепиным определили в аутсайдеры

Официальный сайт «Формулы-1» поставил команду «Хаас», за которую будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, на последнее место в рейтинге ожиданий по итогам предсезонных тестов.

Новый болид «Хааса» выглядит как машина, получившая наименьшее развитие за межсезонье, к тому же VF-21 не будет получать обновления в течение сезона. Также «Хаас» располагает наименее опытной парой пилотов среди всех команд.

Сильнейшей командой названа «Ред Булл». На второе место они поставили «Мерседес», на третье — «Макларен». Неожиданно высокую четвертую строчку в рейтинге заняла «Альпин».

Рейтинг команд в сезоне-2021 по версии сайта «Формулы-1»: