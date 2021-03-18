Команду «Формулы-1» с Мазепиным определили в аутсайдеры

Официальный сайт «Формулы-1» поставил команду «Хаас», за которую будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, на последнее место в рейтинге ожиданий по итогам предсезонных тестов.
Новый болид «Хааса» выглядит как машина, получившая наименьшее развитие за межсезонье, к тому же VF-21 не будет получать обновления в течение сезона. Также «Хаас» располагает наименее опытной парой пилотов среди всех команд.
Сильнейшей командой названа «Ред Булл». На второе место они поставили «Мерседес», на третье — «Макларен». Неожиданно высокую четвертую строчку в рейтинге заняла «Альпин».
Рейтинг команд в сезоне-2021 по версии сайта «Формулы-1»:
- «Ред Булл»
- «Мерседес»
- «Макларен»
- «Альпин»
- «Феррари»
- «Альфа Таури»
- «Астон Мартин»
- «Альфа Ромео»
- «Уильямс»
- «Хаас»