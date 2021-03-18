НАВЕРХ

Команду «Формулы-1» с Мазепиным определили в аутсайдеры

Источник:
Sibnet.ru
150 2
Фото: © instagram.com/haasf1team

Официальный сайт «Формулы-1» поставил команду «Хаас», за которую будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, на последнее место в рейтинге ожиданий по итогам предсезонных тестов.

Новый болид «Хааса» выглядит как машина, получившая наименьшее развитие за межсезонье, к тому же VF-21 не будет получать обновления в течение сезона. Также «Хаас» располагает наименее опытной парой пилотов среди всех команд.

Сильнейшей командой названа «Ред Булл». На второе место они поставили «Мерседес», на третье — «Макларен». Неожиданно высокую четвертую строчку в рейтинге заняла «Альпин».

Рейтинг команд в сезоне-2021 по версии сайта «Формулы-1»:

  1. «Ред Булл»
  2. «Мерседес»
  3. «Макларен»
  4. «Альпин»
  5. «Феррари»
  6. «Альфа Таури»
  7. «Астон Мартин»
  8. «Альфа Ромео»
  9. «Уильямс»
  10. «Хаас»

Еще по теме
Спортивные победы Lada. ФОТО
Болид «Хааса» получил цвета российского флага
Команда на лимузине Bentley доедет из Москвы до гонок на льду Байкала
Двукратный чемпион «Формулы-1» попал под колеса авто
смотреть все
Спорт #Автоспорт
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Картина дня
Российские дипломаты заявили об угрозе обрушения отношений с США
Мошенники стали обманывать россиян под видом лотереи
Россия испытает в космосе ионные двигатели
Большинство водителей начали с отечественного авто
Подробности
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Меню Великого поста: правила каждого дня
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Девушка дня
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Обсуждение (2)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
63
Путин объяснил проведение крымского референдума
48
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
30
Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Навального
22
Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе
22
Российскую артиллерию признали самой точной в мире
Sibnet.Ru