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Антропологи объяснили, зачем изучают зубы древних людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Институтом истории материальной культуры РАН

Кости древних людей могут рассказать антропологам об образе жизни человека, а зубы помогают определить пищевые пристрастия, сообщила Sibnet.ru антрополог Института археологии и этнографии СО РАН Мария Кишкурно.

Антрополог способен определить по костям, чем питался человек и насколько здоров он был. Для этого можно изучить зубные патологии. Они ярко демонстрируют общее состояние здоровья организма в целом.

«Также зубы могут рассказать об основном типе питания: мясоедческом или в большей мере сконцентрированном на потреблении растительной пищи», — объяснила антрополог.

Он добавила, что исследователям-антропологам все же следует делать выводы с осторожностью, так как на развитие стоматологических заболеваний может оказать влияние не только специализация рациона, но и хронические болезни, или нарушение обменных функций.

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