Варламов назвал Новосибирск «городом-сугробом»

Известный блогер Илья Варламов снял 15-минутное видео о сугробах Новосибирска, он отметил, что город совсем не убирают.

«В Новосибирске я был несколько раз, почти всегда зимой, и каждый раз я поражался снежным завалам. Снег тут не убирают. Совсем. Весной, когда дворник ломиком разбивает утрамбованный снег, по нему, как по годичным кольцам на спиле дерева, можно сосчитать количество снегопадов», — отметил Варламов.

Он показал на видео, как тяжело передвигаться пешеходам по снежным горам. При этом дороги и площадки возле домов чиновников чистят хорошо. Видео уже посмотрели свыше 195 тысяч человек.