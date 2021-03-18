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Варламов назвал Новосибирск «городом-сугробом»

Источник:
Sibnet.ru
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Известный блогер Илья Варламов снял 15-минутное видео о сугробах Новосибирска, он отметил, что город совсем не убирают.

«В Новосибирске я был несколько раз, почти всегда зимой, и каждый раз я поражался снежным завалам. Снег тут не убирают. Совсем. Весной, когда дворник ломиком разбивает утрамбованный снег, по нему, как по годичным кольцам на спиле дерева, можно сосчитать количество снегопадов», — отметил Варламов.

Он показал на видео, как тяжело передвигаться пешеходам по снежным горам. При этом дороги и площадки возле домов чиновников чистят хорошо. Видео уже посмотрели свыше 195 тысяч человек.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

лачинов

Господа лезут из шкуры, доказывая новой администрации свою полезность. Как и Пентагону им главное показать...

urbasik

Ух он этот Путин ..навивает дебилизм на дедульку..Что тот не помнит имена родственников..

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?
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