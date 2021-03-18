Том Эллис трогательно попрощался с братом из «Люцифера»

Актер Том Эллис, сыгравший дьявола в сериале «Люцифер», опубликовал трогательный пост-обращение к своему сериальному брату. Так актер попрощался с проектом, который закроют после шестого сезона.

Сериал «Люцифер» рассказывает о жизни дьявола в Лос-Анджелесе. Падшему ангелу надоедает править адом и он с подругой-демоном перебирается на землю. Люцифер начинает общаться с людьми и работать гражданским консультантом детектива Хлои Декер. Расследуя преступления, герой пытается разобраться в себе и своих отношениях с отцом — Богом.

Всего выпущено пять сезонов. Дата выхода шестого сезона пока не назначена, но съемки проекта уже завершились. Об этом свидетельствуют прощальные публикации актеров, задействованных в «Люцифере».

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Очень трогательно с «Люцифером» попрощались главные герои проекта Том Эллис и Д. Б. Вудсайд (Аменадиэль).

«Последняя сцена с моим братом... и я не могу перестать плакать. Спасибо тебе за все, брат. Вы божественный талант и настоящий джентльмен. Я люблю тебя, дружище», — написал в Twitter Вудсайд.

«Я люблю тебя, брат. Это было до смешного сложно пройти, но, как и любая другая сцена, которую мы снимали за эти годы ... Мне нравилась каждая ее минута. Спасибо за то, что ты такая сила и такой друг ... ты настоящий подарок», — ответил ему Эллис.

Судя по этим комментариям поклонникам «Люцифера» стоит ожидать душещипательной развязки.