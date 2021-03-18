Большинство водителей начали с отечественного авто

Первый автомобиль у большинства российских водителей был отечественного производства, выделился только Дальний Восток, где лидируют праворульные японцы, сообщила пресс-служба автомобильного портала «Дром».

Автовладельцы отвечали на вопрос, какого производства была их первая машина. 47% опрошенных получили опыт вождения на советском или российском автомобиле, 39% начинали с японских праворульных машин. Далее с большим отрывом следуют японские леворульные (5%), немецкие (4%), корейские (2%) и «другие» (3%) машины.

Среди федеральных округов выделился Дальний Восток, где лидируют в качестве первых праворульные японцы. В Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Воронежской области популярнее в 2,5-3,5 раза, чем в среднем по стране немецкие производители для новичков. Соответствующий вариант набрал от 10 до 15% в этих регионах.

«Первая машина — карбюраторная девяточка 1997 года, на тот момент ей было всего 11 лет... Сыпалась постоянно, чаще стояла сломанная, чем ездила. Рекорд езды без поломок — месяц. Но сколько же эмоций она подарила... После девятки купили тринадцатилетнею Trueno АЕ111 и это было невероятно: оказывается, автомобиль может ездить без постоянных поломок и приносить удовольствие от вождения. Но опыт владения девяткой все равно считаю очень нужным, и начинать путь автолюбителя рекомендую именно с «тазика», — поделился один из участников опроса.