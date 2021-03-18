НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Большинство водителей начали с отечественного авто

Источник:
Sibnet.ru
193 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый автомобиль у большинства российских водителей был отечественного производства, выделился только Дальний Восток, где лидируют праворульные японцы, сообщила пресс-служба автомобильного портала «Дром».

Автовладельцы отвечали на вопрос, какого производства была их первая машина. 47% опрошенных получили опыт вождения на советском или российском автомобиле, 39% начинали с японских праворульных машин. Далее с большим отрывом следуют японские леворульные (5%), немецкие (4%), корейские (2%) и «другие» (3%) машины.

Среди федеральных округов выделился Дальний Восток, где лидируют в качестве первых праворульные японцы. В Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Воронежской области популярнее в 2,5-3,5 раза, чем в среднем по стране немецкие производители для новичков. Соответствующий вариант набрал от 10 до 15% в этих регионах.

«Первая машина — карбюраторная девяточка 1997 года, на тот момент ей было всего 11 лет... Сыпалась постоянно, чаще стояла сломанная, чем ездила. Рекорд езды без поломок — месяц. Но сколько же эмоций она подарила... После девятки купили тринадцатилетнею Trueno АЕ111 и это было невероятно: оказывается, автомобиль может ездить без постоянных поломок и приносить удовольствие от вождения. Но опыт владения девяткой все равно считаю очень нужным, и начинать путь автолюбителя рекомендую именно с «тазика», — поделился один из участников опроса.

Еще по теме
Восстановленную за восемь лет раритетную «Волгу» выставили на продажу
Автоэксперт указал на последствия роста цен на Lada
Продажи Lada 4x4 возобновят в Великобритании
Новосибирск стал лидером в Сибири по продажам подержанных машин
смотреть все
Авто #Авторынок
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Картина дня
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
Силуанов заявил о готовности России к самым жестким санкциям США
Ученый рассказал о большой угрозе для России
Большинство водителей начали с отечественного авто
Подробности
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Меню Великого поста: правила каждого дня
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Больше миллиарда потратят на капремонт ЛДС «Сибирь»
Сибирь 18.03.2021 14:17
Антропологи объяснили, зачем изучают зубы древних людей
Сибирь 18.03.2021 13:05
Варламов посвятил новосибирским сугробам видео
Сибирь 18.03.2021 12:56
СК проверил показания ангарского маньяка на месте убийств
Сибирь 18.03.2021 12:27
Самое популярное
Путин объяснил проведение крымского референдума
2961
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
2905
Протестующая актриса обнажилась на премии «Сезар»
2876
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
2650
Обсуждение (1)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

лачинов

Господа лезут из шкуры, доказывая новой администрации свою полезность. Как и Пентагону им главное показать...

urbasik

Ух он этот Путин ..навивает дебилизм на дедульку..Что тот не помнит имена родственников..

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?
Sibnet.Ru