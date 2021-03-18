Рекрутеры перечислили самые дорогие вакансии марта в Новосибирске

Работодатели в Новосибирске в марте готовы предложить высокую зарплату главному бухгалтеру, руководителю и медицинскому представителю, сообщила Sibnet.ru пресс-служба онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В Новосибирске самую высокую зарплату в марте готовы предложить главному бухгалтеру холдинга — до 150 тысяч рублей. Специалист должен обладать фундаментальными знаниями бухгалтерского, налогового учета и опытом работы в сельском хозяйстве.

Вторая в топе высокооплачиваемых вакансий марта — должность руководителя по развитию розничной сети в крупном металлоломном холдинге. Кандидату предлагают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.

На третьем месте — вакансия медицинского представителя с обещанной зарплатой от 100 тысяч рублей. Работодатель предлагает сотрудничество в режиме home office. У кандидата должен быть опыт работы на аналогичной должности и наличие клиентской базы.