НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Рекрутеры перечислили самые дорогие вакансии марта в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
261 1
Фото: © Sibnet.ru

Работодатели в Новосибирске в марте готовы предложить высокую зарплату главному бухгалтеру, руководителю и медицинскому представителю, сообщила Sibnet.ru пресс-служба онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В Новосибирске самую высокую зарплату в марте готовы предложить главному бухгалтеру холдинга — до 150 тысяч рублей. Специалист должен обладать фундаментальными знаниями бухгалтерского, налогового учета и опытом работы в сельском хозяйстве.

Вторая в топе высокооплачиваемых вакансий марта — должность руководителя по развитию розничной сети в крупном металлоломном холдинге. Кандидату предлагают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.

На третьем месте — вакансия медицинского представителя с обещанной зарплатой от 100 тысяч рублей. Работодатель предлагает сотрудничество в режиме home office. У кандидата должен быть опыт работы на аналогичной должности и наличие клиентской базы.

Тема: Делаем карьеру
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Менее четверти россиян всегда получали зарплату вовремя
смотреть все
Новосибирск #Рынок труда
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
Силуанов заявил о готовности России к самым жестким санкциям США
Ученый рассказал о большой угрозе для России
Большинство водителей начали с отечественного авто
Подробности
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Меню Великого поста: правила каждого дня
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Больше миллиарда потратят на капремонт ЛДС «Сибирь»
Сибирь 18.03.2021 14:17
Антропологи объяснили, зачем изучают зубы древних людей
Сибирь 18.03.2021 13:05
Варламов посвятил новосибирским сугробам видео
Сибирь 18.03.2021 12:56
СК проверил показания ангарского маньяка на месте убийств
Сибирь 18.03.2021 12:27
Самое популярное
Путин объяснил проведение крымского референдума
2961
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
2905
Протестующая актриса обнажилась на премии «Сезар»
2876
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
2650
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
63
Путин объяснил проведение крымского референдума
48
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
30
Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Навального
22
Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе
22
Российскую артиллерию признали самой точной в мире
Sibnet.Ru