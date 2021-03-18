Сибирячка расфасовала любимого по пакетам и спрятала в холодильник

Жительница Красноярска во время ссоры зарезала сожителя, расчленила и положила в пакеты, а затем спрятала в холодильник, сообщает НГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в ночь 8 марта 2021 года 39-летняя женщина выпивала с 27-летним сожителем. Затем произошел конфликт по малозначительному поводу, женщина ножом ударила мужчину в область груди.

Через восемь дней она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города.

В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь и поинтересовались у женщины его содержимым. На месте она во всем призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицейских, которые задержали женщину.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.