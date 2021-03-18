НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Сибирячка расфасовала любимого по пакетам и спрятала в холодильник

Источник:
Sibnet.ru
419 0
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Красноярска во время ссоры зарезала сожителя, расчленила и положила в пакеты, а затем спрятала в холодильник, сообщает НГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в ночь 8 марта 2021 года 39-летняя женщина выпивала с 27-летним сожителем. Затем произошел конфликт по малозначительному поводу, женщина ножом ударила мужчину в область груди.

Через восемь дней она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города. 

В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь и поинтересовались у женщины его содержимым. На месте она во всем призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицейских, которые задержали женщину.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще по теме
СК возбудил дело о халатности чиновников после пожара в Лесосибирске
Обвиняемый в жестоком убийстве студентки попросил закрыть процесс
Новосибирская учительница попала под дело из-за эротического видео
СК проверит информацию об избиении инвалида в новосибирском интернате
смотреть все
Красноярск #ЧП #Криминал
Домострой
Все идет по плану: зачем нужен проект дома
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Все статьи
Картина дня
Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США
Силуанов заявил о готовности России к самым жестким санкциям США
Ученый рассказал о большой угрозе для России
Большинство водителей начали с отечественного авто
Подробности
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Меню Великого поста: правила каждого дня
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Больше миллиарда потратят на капремонт ЛДС «Сибирь»
Сибирь 18.03.2021 14:17
Антропологи объяснили, зачем изучают зубы древних людей
Сибирь 18.03.2021 13:05
Варламов посвятил новосибирским сугробам видео
Сибирь 18.03.2021 12:56
СК проверил показания ангарского маньяка на месте убийств
Сибирь 18.03.2021 12:27
Самое популярное
Путин объяснил проведение крымского референдума
2961
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
2905
Протестующая актриса обнажилась на премии «Сезар»
2876
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
2650
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
63
Путин объяснил проведение крымского референдума
48
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
30
Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Навального
22
Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе
22
Российскую артиллерию признали самой точной в мире
Sibnet.Ru