Обнаженная Лукерья Ильяшенко появилась на постере сериала «Happy End»

Сериал про мир Webcam под названием «Happy End» выйдет 1
апреля. На постере к проекту красуется полностью обнаженная актриса Лукерья
Ильяшенко.
Сериал «Happy End» рассказывает о мире Webcam. Главные герои
19-летние Лера и Влад в поисках лучшей жизни и легких денег
приходят к неожиданному решению — вебкам. Лера — безрассудная
оторва, которая легко идет по головам, Влад — замкнутый умник,
готовый на все ради подруги. Но странным образом они дополняют
друг друга, преодолевают препятствия на пути к успеху, взрослеют
и становятся все ближе.
Главные роли в сериале исполнили Лена Тронина и Денис
Власенко. Также в проекте задействованы Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья
Ильяшенко, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Алексей Агранович, Дарья Фекленко, Алексей
Макаров.
Сериал «Happy End» содержит сцены эротического характера и
выходит с рейтингом 18+. Просмотреть ленту можно будет в видеосервисе more.tv с 1 апреля.