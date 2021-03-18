Обнаженная Лукерья Ильяшенко появилась на постере сериала «Happy End»

Сериал про мир Webcam под названием «Happy End» выйдет 1 апреля. На постере к проекту красуется полностью обнаженная актриса Лукерья Ильяшенко.

Сериал «Happy End» рассказывает о мире Webcam. Главные герои 19-летние Лера и Влад в поисках лучшей жизни и легких денег приходят к неожиданному решению — вебкам. Лера — безрассудная оторва, которая легко идет по головам, Влад — замкнутый умник, готовый на все ради подруги. Но странным образом они дополняют друг друга, преодолевают препятствия на пути к успеху, взрослеют и становятся все ближе.

Главные роли в сериале исполнили Лена Тронина и Денис Власенко. Также в проекте задействованы Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Алексей Агранович, Дарья Фекленко, Алексей Макаров.

Сериал «Happy End» содержит сцены эротического характера и выходит с рейтингом 18+. Просмотреть ленту можно будет в видеосервисе more.tv с 1 апреля.