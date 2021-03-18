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Обнаженная Лукерья Ильяшенко появилась на постере сериала «Happy End»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Happy End»

Сериал про мир Webcam под названием «Happy End» выйдет 1 апреля. На постере к проекту красуется полностью обнаженная актриса Лукерья Ильяшенко.

Сериал «Happy End» рассказывает о мире Webcam. Главные герои 19-летние Лера и Влад в поисках лучшей жизни и легких денег приходят к неожиданному решению — вебкам. Лера — безрассудная оторва, которая легко идет по головам, Влад — замкнутый умник, готовый на все ради подруги. Но странным образом они дополняют друг друга, преодолевают препятствия на пути к успеху, взрослеют и становятся все ближе.

Главные роли в сериале исполнили Лена Тронина и Денис Власенко. Также в проекте задействованы Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Алексей Агранович, Дарья Фекленко, Алексей Макаров.

Сериал «Happy End» содержит сцены эротического характера и выходит с рейтингом 18+. Просмотреть ленту можно будет в видеосервисе more.tv с 1 апреля.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?

Удавиков

что хорошо володин освоил за время работы в чиновниках, так это лизать

Fazar

Вспомним манифест ЕР от 2002 года и потом ничего для народа, - все для жуликов..........
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