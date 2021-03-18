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Ученый рассказал о большой угрозе для России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Shishaev Kirill / CC BY 3.0

Потепление климата станет самой большой природной угрозой для России, включая таяние вечной мерзлоты, считает ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

В России процесс потепления идет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, сказал ученые в интервью газете «Взгляд». Суша быстрее океана реагирует на потепление и охлаждение. «Поэтому в нашей зоне потепление происходит быстрее — много суши», — пояснил он.

В этом есть положительнее стороны — станет возможно активнее использовать Северный морской путь, а также выращивать новые сельхозкультуры. Но есть и очень серьезные угрозы. Самая большая из них — таяние вечной мерзлоты.

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Две трети территории России находятся в зоне вечной мерзлоты и ее таяние приведет к катастрофическим последствиям. Пострадают объекты, при строительстве которых не учитывали возможность таяния вечной мерзлоты. 



Другая опасность — выброс парниковых газов, содержащихся в ней. «Они, соответственно, высвободятся и попадут в атмосферу, за счет чего парниковый эффект еще больше усилится», — объяснил Киселев.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

лачинов

Господа лезут из шкуры, доказывая новой администрации свою полезность. Как и Пентагону им главное показать...

urbasik

Ух он этот Путин ..навивает дебилизм на дедульку..Что тот не помнит имена родственников..

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?
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