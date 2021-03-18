Байкальский мираж попал на фото

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии сфотографировали мираж, появившийся надо льдом Байкала. Фотографии они разместили на странице заповедника в Instagram.

«Миражи это не только про летний зной в пустыне. Миражи бывают и на зимнем, покрытом льдом и снегом Байкале», — сообщили они в подписи к фото с видом на Чивыркуйский залив и полуостров Святой Нос.

По информации сотрудников заповедника, байкальские миражи «ломают» очертания крупных объектов, островов, мысов, отрезают и добавляют новые участки суши, изменяя реальную картину.

Миражом называют оптическое явление в атмосфере, когда происходит преломление потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. И вместе с реально отдаленным объектом также становится видно и его отражение в атмосфере.