Экстремал подвесил себя крюками за ягодицы и прыгнул с высоты. 18+

Любитель экстрима прыгнул с высоты 27 метров, необычно закрепив канат — снаряжение зацепили крюками за ягодицы — видео разошлось по социальным сетям.

Прыжок состоялся в Санкт-Петербурге в конце февраля, но видео получило известность только сейчас.

«Да, снова прыгнул на крюках... Да, за жопу!!! Высота 27 метров) В России мне довелось стать первым, в мире, к сожалению, только вторым», — написал прыгун Аид Адов в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что все прошло отлично, а его пятая точка цела. В подготовке трюка участвовал экстремал из Новокузнецка Андрей Ефремов.

Человеческая кожа считается достаточно эластичной, чтобы выдержать вес всего тела. Экстремалы уже цеплялись крюками за кожу, но делали это в районе лопаток.