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Анимационные премьеры фестиваля LIAF покажут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Показы премьерной программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF стартуют в «Победе» в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба кинотеатра.

В программу отобраны девять фильмов из Азии, Европы и США. В этом году сразу несколько фильмов обращаются к темам психологических переживаний и травм, внутреннему опыту человека.

Программа LIAF-2021

«Прощай, микрорайон!» Когда главная героиня узнает, что ей придется покинуть любимую квартиру, ее ностальгические эмоции вызывают серию метаморфоз, затрагивающих весь микрорайон.

«Нажмите кнопку, если начнется паника». Поход к врачу может быть настоящим испытанием, особенно если у тебя в голове разрастается огромная дыра. Впрочем, главный герой фильма находит свое положение вполне сносным и даже очаровательным.

«Дикие Звери». Зритель видит глазами одной женщины и двух зверей три истории проблемных взаимоотношений, происходящие на мистическом острове.

«Семья, которая крадет собак». Сложные переживания утраты приводят автора фильма к принятию своей идентичности, семьи и прошлого, от которого он долго пытался сбежать.

«Узы». Главная героиня покидает родной дом, чтобы жить самостоятельно. Но связи с близкими и родным местом никуда не исчезли. А значит последствия ее отъезда скажутся на всех.

«Маскот». Главный герой фильма очень хочет стать городским символом –– маскотом. Он посещает академию маскотов, живет в крохотной квартирке и лавирует между бесконечными подработками, чтобы заработать на пластическую операцию и добраться к своей мечте.

«Во главе». Иногда страх перед внешним миром в буквальном смысле заставляет нас терять голову.

«Помощник». Главная героиня фильма страдает от кошмаров и навязчивых мыслей. Она находит специалиста, который предлагает помощь. Но на пути к исцелению неизбежно столкновение с самыми навязчивыми страхами.

«Карусель». Роуз обожает парк и улиток. Это их место. Но однажды они оказываются под угрозой чужаков. Или все наоборот?

Фестивальные фильмы покажут одним сеансом. 18 марта киносеанс пройдет в 21.10, 19 марта — в 18.45, в субботу — в 21.05, а в воскресенье — в 16.40. Стоимость билета около 350 рублей. Фильмы можно посмотреть на оригинальном языке и с субтитрами.

Лондонский анимационный фестиваль – важнейшее анимационное событие в Европе – существует с 2003 года. Конкурсная программа представляет многообразие анимационных техник и новые тенденции в отрасли. Цель фестиваля – развенчать миф о том, что анимация – это исключительно мультфильмы для детей. Каждый год LIAF представляет аудитории умные, провокативные и актуальные фильмы режиссеров со всего мира.

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