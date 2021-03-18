Стартовали продажи туристических туров с кешбэком

Бизнес возобновил продажу туров по России, за которые государство будет возвращать путешественникам 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Отправиться в путешествие можно начиная с сегодняшнего дня. Продажи туров с кешбэком продлятся до 15 июня. Завершиться купленный тур должен не позднее 30 июня. Минимальная продолжительность поездки в рамках акции составляет две ночи. В акции участвуют все регионы России.

«Мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье», — приводит ТАСС слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Оплатить путешествие необходимо картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Кешбэк автоматически поступит на карту в течение пяти дней после оплаты туристических услуг.