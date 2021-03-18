Apple представит в апреле новый iPad

Корпорация Apple обновит линейку планшетов iPad Pro. В апреле будет представлена новое устройство «яблочной» компании с усовершенствованным процессором.

Обновленный процессор не будет уступать в мощности представленному в ноябре M1. Планшет будет оснащен также улучшенной камерой, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro. Размеры экранов гаджетов сделают аналогичными: в 11 и 12,9 дюйма. Дисплеи крупной версии устройств будут оснащены подсветкой mini-LED, которая сделает изображение более ярким и контрастным.

В процессе тестирования нового девайса разработчики использовали разъем Thunderbolt. Наличие этого порта сделает возможным подключение дополнительных мониторов, внешних жестких дисков и других периферийных устройств.