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Рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы в России

Источник:
РБК
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Фото: Dr. Karl-Heinz Hochhaus / CC BY-SA 3.0

Дальневосточные рыболовные компании предупредили о возможных «крупномасштабных сбоях» в добыче сардины иваси — самой дешевой рыбы в России, говорится в обращении руководство компании в российское правительство.

К сбоям в промысле может привести требование о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Суда, купленные за рубежом и обслуживаемые в иностранных портах, должны проходить декларирование, чтобы добывать рыбу в экономической зоне России

Рыбаки предупредили, что откажутся от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание траулеров. В результате ожидается «значительное» увеличение стоимости некоторых видов рыбы, приводит РБК обращение рыболовов.

Сардина иваси — самая дешевая рыба в России: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков 40–45 рублей. Для сравнения: стоимость килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.

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