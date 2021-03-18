Силуанов заявил о готовности России к самым жестким санкциям США

Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения
санкций в отношении госдолга страны, заявил министр финансов России Антон
Силуанов.
Представитель Минфина Петр Казакевич ранее допустил введение
Западом санкций на операции с российским государственным долгом. Таким образом,
Россия может лишиться последнего источника для привлечения крупных средств за
рубежом.
«Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем
решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все
первоочередные расходы», — цитирует ТАСС Силуанова.
В частности, по его словам, можно будет договариваться с ЦБ
о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.
Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», ответил, что считает. Он также отметил, что Путин «ответит» за «вмешательство в американские выборы».