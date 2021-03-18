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Силуанов заявил о готовности России к самым жестким санкциям США

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Представитель Минфина Петр Казакевич ранее допустил введение Западом санкций на операции с российским государственным долгом. Таким образом, Россия может лишиться последнего источника для привлечения крупных средств за рубежом.

«Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — цитирует ТАСС Силуанова.

В частности, по его словам, можно будет договариваться с ЦБ о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», ответил, что считает. Он также отметил, что Путин «ответит» за «вмешательство в американские выборы».


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