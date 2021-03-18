СК возбудил дело о халатности чиновников после пожара в Лесосибирске

Следователи возбудили дело о халатности чиновников после пожара в Лесосибирске, в котором погибли четверо детей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В среду загорелась квартира в деревянном многоквартирном жилом доме в Лесосибирске. В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от двух до семнадцати лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу.

По предварительной версии следствия, семья, в которой воспитывались погибшие дети, с 2019 года состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Но «должностные лица органов системы профилактики Лесосибирска» не изъяли детей, не контролировали условия проживания и состояние жилья.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают виновных. Дело находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.