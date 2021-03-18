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Канцлер Австрии призвал ускорить допуск «Спутник V» в Евросоюз

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © sputnikvaccine.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейский Союз должен как можно быстрее выдать допуск на рынок российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

«Я призываю к тому, чтобы ответственное агентство в Европе сделало все возможное для того, чтобы как можно скорее были допущены все возможные вакцины», — приводит «Интерфакс» заявление Курца.

Член Европейской комиссии Тьерри Бретон ранее дал положительную оценку российской вакцине «Спутник V» и допустил начало ее производства в Европе.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

лачинов

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max1mka

нефть растёт,бензин растёт. нефть падает,бензин растёт.

urbasik

Ух он этот Путин ..навивает дебилизм на дедульку..Что тот не помнит имена родственников..
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