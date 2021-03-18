Россия отреагировала на оскорбление Путина президентом США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News оскорбил российского лидера Владимира Путина. Журналист попросил уточнить Байдена, считает ли он Путина убийцей. Глава Белого дома немного замешкался перед ответом, но затем подтвердил: «Я считаю».

«Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», — заявила Захарова.

По ее словам, отношения России и США последние годы зашли в тупик по вине Вашингтона. «Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — подчеркнула представитель МИД России.